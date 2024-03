Mavi yeni dönemde büyüme stratejisini açıkladı

Mavi Ceo’su Cüneyt Yavuz, 2023 verilerini ve 3 yıllık büyüme stratejilerini basın mensuplarına anlattı. Next dönemini başlattığını açıklayan marka, milyar dolarlık şirket olmak için büyüme stratejisini duyurdu.

Global pazarda büyümek istediklerini de açıklayan Yavuz, Kuzey Amerika pazarına odaklandıklarını belirtti.

Türkiye’de hazır giyim perakendesinin büyümeye devam edeceğini de açıklayan Yavuz, şirketin yatırım stratejisi kapsamında 15 yeni mağaza açacaklarını, 10 mağazayı da genişletme hedefinde olduklarını söyledi.

BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP BİR MARKA

Şirketin 2023 yılında konsolide gelirleri 26 milyar 293 milyon TL’ye ulaştı. Krediye, finansmana ulaşmanın zor olduğu bu günlerde kendi öz kaynaklarıyla geleceğe güvenle bakabildiklerine dikkat çeken Yavuz, şirket olarak her zaman genç kalarak, her dönemin dinamizmini yaşatarak sürdürülebilir kârlı büyümeyi sağladıklarını ve daha da çok büyüme potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

KUZEY AMERİKA’YA ODAKLANDI

Şirketin Next stratejisiyle perakende, online, yeni lojistik sistemleri ve teknolojiye yatırım yapacağını anlatan Yavuz, hedeflerinin milyar dolarlık bir şirket olma yolunda dünyaca ünlü moda markaları ile birlikte şampiyonlar liginde yer almak olduğunu ifade etti. Yavuz, Kuzey Amerika ve Almanya öncelikli olmak üzere globalde yeni hedeflerini hayata geçireceklerini duyurdu.

1.3 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

1,3 milyon yeni müşteri kazanarak şirketin kendi rekorunu kırdığını belirten Yavuz, her gün 3.500 yeni müşterinin aileye katıldığını anlattı. Yavuz, CRM altyapısı Kartuş’a kayıtlı aktif müşteri sayısının 2023’te 7 milyona ulaştığını da belirtti.

2023 yılında 14 milyon adet jean sattıklarını belirten Yavuz, “Böylece Her iki saniyede bir jean satıyoruz. Yapay zeka tabanlı trend analizlerinin yanı sıra inovatif ürünler, sürdürülebilir All Blue koleksiyonumuz ile müşterinin ilgisini her zaman canlı tutuyoruz” dedi.

15 YENİ MAĞAZA AÇACAK

Şirketin yılda toplam 53 milyon adetlik ürünü sattıklarını belirten Yavuz, yeni dönem hedeflerinin ise 100 milyon adet olduğunu açıkladı.

Türkiye’de hazır giyim perakendesinin büyümeye devam edeceğini söyleyen Yavuz, yatırım kararlarını da buna göre şekillendirdiklerini söyledi.

Gelirlerinin yüzde 68’in perakendeden elde ettiklerini söyleyen Yavuz, geçen yıl perakendede toplam 175 bin metrekareye ulaştıklarını anlattı. “Perakende bizim en güçlü kasımız” diyen Yavuz, 15 yeni mağaza açacaklarını ve mevcut mağazalardan 10 tanesini de büyüteceklerini belirtti. Bu bağlamda Yavuz, yeni mağaza konsepti ve deneyimlere yatırım yapacaklarını açıkladı. Türkiye’nin denimde dünyanın merkezi olduğunu ifade eden Yavuz, tedarikçileriyle birlikte, sadece Mavi’nin geleceğine değil, Türkiye’ye yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

ONLİNE TRAFİĞİ ARTIYOR

“Mavi App sayesinde 7/24 açık 5,7 milyon dükkanımız var” diyen Yavuz, şunları anlattı: “Online trafiğimiz sürekli artıyor. Mavi.com en büyük mağazamız. Özel hizmetler ile, deneyim anlamında sürekli yatırımlar ve omnichannel uygulamalarıyla şirket cirosuna katkı sağlıyoruz.” Aynı zamanda Yavuz, 2030’da tüm denim koleksiyonunu doğa dostu All Blue ürünlerinden oluşturmayı hedeflediklerini de açıkladı.