Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.753,97 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 31,88 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.753,97 puandan yeni güne girdi.

Bankacılık ve Holding endeksi güne kazançla başladı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran İnşaat olurken, kaybettiren ise yüzde 4,26'lık düşüşle spor olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü alıcılı bir seyirde, 9.722.09 puandan kapadı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade Analistelerin gözü bugün TCMB'nin vereceği para politikası kararında.

Hem Türkiye'deki ekonomistler hem de yabancı ekonomistlerin öngörüsü TCMB'nin faizi sabit bırakması yönünde.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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