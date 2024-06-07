Borsa güne yükselişle başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 10.322,45 puandan başladı.

Borsa İstanbul BISt 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak haftanın son iş gününe 10.322,45 puandan giriş yaptı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydederken, en çok kazandıran endeks ise bilişim oldu. Sigorta endeksi ise kaybettirdi.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi dün günü satıcılı bir seyirle sürdürmüş, yüzde 0,69 düşüşle 10.279,69 puanla tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu gündemde olacak. Euro Bölgesinde büyüme verileri günün önemli konuları olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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