Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 137,03 puan ve yüzde 1,32 artarak 10.528,92 puandan bayram öncesi son iş gününe giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş gösterirken, sektörler arasında en çok iletişim oldu. Tek kaybettiren ise elektrik.

Borsa istanbul BIST 100 endeksi günü alıcılı bir seyirle yüzde 2,23'lük bir artışla 10.391,89 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süredir tartışılmakta olan vergi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek vergi adaletini sağlayacak düzenlemenin, kısa zamanda TBMM’ye sunulacağını ifade ederken gelen tepkiler üzerine bir verginin paketten çıkarıldığını açıkladı.

Bugün yurtdışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.