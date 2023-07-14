Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 yükselişle 6.415,52 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,17 puan artışla ve yüzde 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.436,83 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu Güncel
Zeytinburnu’nda yaşayan kaçak Afgan video paylaşarak polis ekiplerine meydan okudu
Sertleşme ve performans ilaçlarının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyardı Sağlık
Sertleşme ve performans ilaçlarının büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyardı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı Güncel
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı
Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi Güncel
Menzil'in ölen şeyhinin çocuklarına tövbe yetkisi verildi. Önceden alınan tövbe ve zikirler iptal edildi
iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor Teknoloji - Otomotiv
iOS 17 kullanıcılarına yeni emojiler geliyor
Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 81,17 dolar
Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu Magazin
Beren Saat tekerlekli sandalyede görüntülendi. Tatil zehir oldu