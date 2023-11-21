Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7.993,89 puandan başladı.

KAYNAK: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,53 puan artışla ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.993,89 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7.946,37 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de risk iştahının güçlenmesinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün açıklanacak Fed tutanakları ve Çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.910 ve 7.770 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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