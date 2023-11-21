10 bin yeni kadro kararı Resmi Gazete'de

Erdoğan’ın imzaladığı karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel alınacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
10 bin yeni kadro kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu

Merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

SÜLEYMAN SOYLU'YA YAKIN İSİMLERE OPERASYON YAPILMIŞTI

T24’ün aktardığı bilgilere göre, Personel Başkanı Ogün Vural İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı. Yeni kabine ile birlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, önceki Bakan Süleyman Soylu’nun ekibine veya yakın isimlere yönelik operasyon yapıldığı belirtilmişti.

Soylu'nun ekibine yönelik düzenlenen ikinci operasyonda Personel Başkanlığı’nda görev yapan üç şube müdürü görevden alındığı iddia edilmişti.

İşte kadro kararı:

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