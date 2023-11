ÖTV'de 500 bin liralık dev düşüş. Listeler alt üst olacak

NTV'nin haberine göre, Elektrikli otomobiller için ÖTV matrah düzenlemesiyle elektrikli otomobillerde fiyatlarında taşlar yerinden oynayacak. Karar ile yüzde 10’luk dilime giren modellere uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu da yüzde 40'lık dilimdeki bazı modellerde fiyat düşüşü sağladı. Önümüzdeki günlerde elektrikli araba fiyatlarında 500 bin liraya kadar indirim olabileceği ifade edilirken listeye Togg da dahil olmak üzere 29 model girdi.

ENFLASYON UÇTUĞU İÇİN ÖTV MATRAHINDA DÜZENLEME

Geçtiğimiz gün elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV matrahları için Resmi Gazete’den yeni bir karar alındığı duyurulmuştu. Buna göre elektrikli modellerde yüzde 10’luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan modeller yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40’lık dilime geçecek.

Motor gücü 160 kW’ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alıyor.

VERGİ AVANTAJLI DİLİMDE YER ALACAKLAR

Düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.

ALT DİLİMDE MUHTEMELEN KÜÇÜK ARTIŞLAR YAŞANABİLİR

Son aylarda Türkiye’ye gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10’luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40’lık dilimde yer alan ve yüzde 10’luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL’ye kadar düşüş bekleniyor

TOGG DA O LİSTEDE YER ALDI

Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına bakıldığında, aralarında yerli otomobil Togg da dahil 29 tamamen elektrikli model yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.

* BYD Atto 3 Desing – 1.590.000 TL

* Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.436.000 TL

* Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.497.400 TL

* Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL

* Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1.347.900 TL

* Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1.379.900 TL

* Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1.411.900 TL

* Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1.390.000 TL

*Hyundai Ioniq 6 - 111 kW 4x2 Progressive - 1.640.000 TL

*Jeep Avenger 115KW Summit - 1.563.750TL

* Kia Niro EV - 204 PS Otomatik - 1.595.000 TL

* Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL

* MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL

* MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1.299.000 TL

* MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1.519.000 TL

* MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL

* Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1.175.900 TL

* Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL

* Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1.493.900

*Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL

* Peugeot e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL

* Renault Zoe Intense R135 - 1.348.900 TL

* Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL

* Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.633.000 TL

* Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL

* Seres 3 Elektrikli SUV - 2022 model - 1.585.368 TL

* Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil - 1.563.500 TL

* Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.227.500 TL

* Togg T10X V2 RWD Standart Menzil - 1.329.500 T