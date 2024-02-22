Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.359,58 puandan başladı.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 47,46 puan yükselerek, 9.359,58 puana çıktı.

Endekslerden bankacılık ve holding endeksi yükseliş gösterirken, en çok kazandıran ise bilişim sektörü oldu. En çok kaybettiren de yüzde 1,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,35'lik değer kaybıyla 9.312,12 puandan tamamlamıştı.

Analistlere göre, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdı. Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi.

Hem Türk hem de yabancı ekonomistlere göre TCMB politika faizini sabit tutacak görüşünde. Yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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