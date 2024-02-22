Fed yetkilisinden faiz indirimi çıkışı

Bowman Washington'daki bir etkinlikte faiz indirimleriyle ilgili bir soruyu yanıtlarken "Kesinlikle şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Fed yetkililerinin ekonominin yumuşadığını ve enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru yavaşladığını teyit etmek için daha fazla bilgi beklemek istediklerini belirten Bowmann, "Bence ekonominin nereye gittiği konusunda daha fazla güven kazanmamız için bolca zaman var. Bence bir noktada faizleri düşürme sürecine başlamanın zamanı gelecek, ancak verilerdeki belirsizlik göz önüne alındığında, bundan emin değilim, yani, kesinlikle şimdi değil." ifadelerini kullandı.

ABD merkez bankası, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 2022 ve 2023'te hızlı bir şekilde yükselttikten sonra bu yıl gösterge faiz oranını düşürmeye doğru hazırlanıyor.

Yatırımcılar şu anda ilk faiz indiriminin haziran ayında gerçekleşeceğine inanıyor. Bowman sürekli olarak Fed'in daha şahin politika yapıcıları isimleri arasında yer alıyor.