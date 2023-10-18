Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,36 değer kaybederek günü 7.842,66 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,82 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 471 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 87 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Analistler, bu akşam Fed'in Bej Kitap Raporunun takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın New York Ekonomi Kulübünün düzenleyeceği öğle yemeğinde yapacağı konuşma, ABD'de 2. el konut satışları, haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, öncü göstergeler endeksi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyleyen analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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