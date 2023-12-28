Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 38,89 puan düşüş gösterirken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira seviyesinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 0,52 oranında azaldı. Sektör endeksleri içinde en çok yükseliş yüzde 1,93 ile madencilikte görülürken, en çok düşüş bankacılıkta yaşandı.



Küresel piyasalarda Noel tatilinin ardından işlem hacimleri düşük kalsa da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yılın mart ayında faiz indirimlerine gidebileceği beklentisi fiyatlamaları etkiliyor.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, toptan stoklar, Japonya’da sanayi üretimi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puan seviyelerinin destek, 7.300 ve 7.450 puan seviyelerinin direnç olduğunu ifade etti.