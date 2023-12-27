Özgür Demirtaş borsada para kaybedenlerin ne yapması gerektiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş borsada para kaybedenlerin ne yapması gerektiğini açıkladı
Yabancı yatırımcının gelmediği, düşüşlerin yaşandığı borsada Ekonomist Özgür Demirtaş para kaybedenlerle ilgili bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu.

Borsada düşüş devam ediyor. Borsa İstanbul açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,13 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybıyla 7.282,21 puana geriledi.

Ekonomistlerden vatandaşlara art arda uyarı geliyor. Ekonomist Özgür Demirtaş borsada para kaybeden vatandaşlar için uyarıda bulundu.

Demirtaş para kaybedenlerin panik yapmamasını ve paralarını tek bir yatırım aracına yatırmalalarını söyledi.

Para kaybeden insanlar için üzgün olduğunu belirten Demirtaş, “ Lütfen kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Bütün paranızı tek bir enstrümana yatırmayın. Panik yapmayın.” dedi.

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REMZİ ÖZDEMİR BORSADA VATANDAŞLARIN NEDEN BATTIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsadaki düşüşe dikkat çekerek bunun nedenini ve hisselerin ne olacağını anlatmıştı.

Özdemir, yabancı sermayenin ülkeye girmediğini ve böyle paranın bittiğini anlattı. Halka arzlarla 100 milyar lira çekildiğini anlatan Özdemir, olanın yine vatandaşa olduğunu söyledi.

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