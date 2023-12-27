Remzi Özdemir yeni yılda hisselerin ne olacağını açıkladı. Borsada insanlar neden batıyor?

Yabancı yatırımcı gelmediğini anlatan Remzi Özdemir, olanın yine vatandaşa yine yatırımcıya olduğunu açıkladı.

Yeniçağ yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir borsanın nasıl çöktüğünü anlattı. Özdemir yabancı para girişinin olmadığını belirterek borsanın günlerdir düştüğünü söyledi.

Para bittiği için borsanın çöktüğünü anlatan Özdemir, “Mehmet Şimşek’in getirmesine kesin gözüyle bakılan yabancı yatırımcı gelmedi. Yani kuyu kurudu! Şimdi kırk tane bahane arıyorlar. Para yok para!” ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZDEMİR’İ YAZISI

Borsanın Derdi Parasızlık!

Çok değil daha 2 ay önce manşetler yatırımcı sayısındaki artışı heyecanla veriyordu.

Akın akın insan sanki GS-FB maçına gider gibi borsaya koşuyorlardı.

Öyle ki, halka arzlar bırakın furyayı tam bir çılgınlığa dönüşmüştü. İnsanlar bırakın şirketin faaliyet alanını adını bile bilmeden marketten yumurta alır gibi halka arzdan hisse alıyordu.

Yatırdıkları para küçüktü.

BİST verilerine göre, yaklaşık 3 milyon yatırımcının portföy büyüklüğü 20 bin lira ve altıydı. Tabii ki bunların yüzde 90’ı da bin lira civarıydı.

Üniversitede okuyan öğrenciler bile harçlık çıkartmak için ailelerinden gelen parayı halka arza yatırıyor oradan kazandığı 200 lira ile bir öğünü kurtarıyordu.

Hele memurlar!

Kırk yıllık borsacı gibi olmuşlardı. Hatta kendi aralarında WhatsApp grupları kurup hangi halka arza başvuru ne zaman diye bilgilendirme yapıyorlardı. Eşinin ve kendisinin adına başvurup 500 liralık hisse alıyordu. 4 tavanda satınca 500 liradan 250 lira kazanıyor onunla elektrik ya da su faturasını çıkartıyordu.

Bu insanları ben dizi sektöründe oynayan figüranlara benzetiyordum.

Hani dizinin pastane sahnesinde arka masada oturup 100 lira para alan insanlar gibi. O 2 dakikalık sahne için 100 liraya sevinirken esas oğlan veya kız milyonlar götürüyor.

Borsada da böyle!

Vatandaş 200 lira alayım derken büyük oyuncu ve patronların milyar kazanmasına katkı sağlıyordu.

Tam bir saadet zinciri.

İşte o zincir koptu!

Olan yine yatırımcıya oldu.

Borsa günlerdir çöküyor!

Herkes birbirini suçluyor. Memur maaşı, öğrenci burs parasını emekli ise ikramiyeyi batırdı.

Peki hep yükselen bu borsa neden düştü?

Nedeni son derece basit!

Para bitti!

Yeni para girişi olmadı. Halka arzlarla 100 milyar lira çekildi.

Mehmet Şimşek’in getirmesine kesin gözüyle bakılan yabancı yatırımcı gelmedi.

Yani kuyu kurudu!

Şimdi kırk tane bahane arıyorlar.

Para yok para!