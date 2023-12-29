Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışın 47,14 puan üzerine çıkarak 7.443,48 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,3, holding endeksi yüzde 0,32 oranında yükseldi. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artış yüzde 2,82 ile gıda içecek sektöründe görüldü.

Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününde kararsız bir seyir izlediğini belirtirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri gelecek yılın mart ayında düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentilerin devam ettiğini aktardı.

Diğer yandan, yurt içinde dün akşam yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, enflasyon muhasebesine ilişkin bir duyuru yer aldı. Buna göre, kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları, 31 Aralık’ta biten hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarında Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulayacaklar.

Analistler, bugün öğleden sonraki veri akışının sakin olduğunu söylerken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.450 ve 7.500 puanın direnç olarak izlendiğini bildirdi.