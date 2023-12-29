Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 oranında değer artışı göstererek 7.443,48 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışın 47,14 puan üzerine çıkarak 7.443,48 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,3, holding endeksi yüzde 0,32 oranında yükseldi. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok artış yüzde 2,82 ile gıda içecek sektöründe görüldü.

Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününde kararsız bir seyir izlediğini belirtirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri gelecek yılın mart ayında düşürmeye başlayabileceği yönündeki beklentilerin devam ettiğini aktardı.

Diğer yandan, yurt içinde dün akşam yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, enflasyon muhasebesine ilişkin bir duyuru yer aldı. Buna göre, kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları, 31 Aralık’ta biten hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarında Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulayacaklar.

Analistler, bugün öğleden sonraki veri akışının sakin olduğunu söylerken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.450 ve 7.500 puanın direnç olarak izlendiğini bildirdi.

İlgili Haberler
Borsa İstanbul yılın son iş gününe yükselişle başladı
Borsa İstanbul yılın son iş gününe yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Özgür Demirtaş borsada para kaybedenlerin ne yapması gerektiğini açıkladı
Remzi Özdemir yeni yılda hisselerin ne olacağını açıkladı. Borsada insanlar neden batıyor?
Son Haberler
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru Magazin
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu Kültür Sanat
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz Sağlık
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor Sağlık
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor
Sis içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı Yaşam
Sis içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Kız kardeşinin yanındaki adamı vurdu Gündem
Kız kardeşinin yanındaki adamı vurdu