İstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladı

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 17,69 puan artışla yüzde 0,24 değer kazandı ve yeni güne kazancıyla 7.278,13 puanla başladı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yeni günde yükselirken, holding endeksi ise değer kaybetti. Sektörler arası endekslerde de yüzde 0,76 ile en çok kazandıran hisseler oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,53'lük kayıpla 7260,44 puandan günü tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında da ABD'deki toptan eşya stoklarıyla işsizlik maaş başvurularını takip edecek. BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.000 puanın destek, 7.300 ve 7.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydediliyor.