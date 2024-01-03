Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 7.412,04 puandan tamamlayarak günü yüzde 2,78 değer kaybıyla kapattı

Bankacılık endeksi yüzde 3,18, holding endeksi yüzde 2,47 değer kaybederken, tüm sektör endeksleri geriledi. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 5,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerin yurt içi piyasaları da etkilediğini belirtti. Ayrıca, bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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Halihazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, Fed’in toplantı tutanaklarından Bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini aktardı.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, ABD’de ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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