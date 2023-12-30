Borsada yılın son haftasında kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Borsada yılın son haftasında kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Borsa İstanbul yılın son haftasını kayıpla kapattı. Aksa Akrilik hisseleri kazandırırken, Gübretaş yüzde 34,97'lik kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul 2023'ün son haftasını kayıplarla kapattı. BIST 100 endesi haftayı yüzde 1,16 kayıp yaşadı. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 2023'ü 7.470,18 puanla kapattı.

Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi son haftayı yatay seyrederek, 6.839 puanla tamamladı. Teknoloji endeksi ise yüzde 0,56 düşüş kaydetti ve 9.541 puanla yılı kapattı. Mali Endeks de yüzde 2,19 azalış gösterdi

AKSA AKRİLİK ÇOŞTU EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bu hafta en çok yükselen hisseler arasında Aksa Akrilik yüzde 20,68'lik bir artış gösterdi. Aksa Akrilik'ten sonra Mia Teknoloji ve Doğuş Otomotiv yılın son haftasında en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı.

GÜBRETAŞ ŞEKER BANK ÇAKILDI

Bu hafta en çok değer kaybeen hisselerin başında Gübretaj geldi. Kayıp yüzde 34,97 olarak kayıtlara geçti. Gübretaş'ı Şekerbank ve İş Gayrimenkul Yatırım ortaklığı izledi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin en değerlisi olarak 359 Milyar 590 Milyon lira ile Koç Holding oldu. Koç Holding'i THY ve TÜPRAŞ izledi.

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