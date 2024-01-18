Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 8,28 puan düşerken, toplam işlem hacmi 91,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,41 ile turizm oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,15 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayında faiz indirimlerine başlama beklentilerinin zayıflaması nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Yarın, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, Japonya’daki enflasyon, ABD’deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışları takip edilecek.

Teknik açıdan, analistler BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.150 ve 8.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.