Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 8.016,09 puanla kapattı.

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 8,28 puan düşerken, toplam işlem hacmi 91,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,41 ile turizm oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,15 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayında faiz indirimlerine başlama beklentilerinin zayıflaması nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Yarın, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, Japonya’daki enflasyon, ABD’deki Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışları takip edilecek.

Teknik açıdan, analistler BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.150 ve 8.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

İlgili Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
İsrail’in şok Türkiye planı açıklandı. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk Türk ekonomisini ve borsasını uyardı
Fırsatçılara gün doğdu. Megadeth ve Scorpions gruplarının konser biletleri karaborsaya düştü
Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay
Son Haberler
Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi Spor
Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü Gündem
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü
Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama Yerel Haberler
Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama
Şehir Hatları 173 yaşında Gündem
Şehir Hatları 173 yaşında
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi Spor
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi
Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu Magazin
Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu