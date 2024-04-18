Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybederek 9.524,59 puandan tamamladı.

Endeks, 5,88 puan düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93 artarken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,81 ile spor oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,57 ile ticaret sektörü oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek politikalarının belirsizliğinin, küresel hisse senedi piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtiyorlar. Yarın, yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon, Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere’de perakende satışlar izlenecek.

Teknik analiz açısından, analistler BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyorlar.

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