AB’den rekabet gücünü artırma hedefi

Kaynak: AA
AB’den rekabet gücünü artırma hedefi
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Ekonomi ve güvenlik temelimiz dış kaynaklara fazlasıyla bağımlı. Bu da rekabet gücümüzü ve nüfuzumuzu olumsuz etkiliyor." Dedi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Düzenlenen toplantıda, rekabet edebilirlik ve yatırımlar hakkında derinlemesine bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Michel, "Tek Pazar hepimizin geleceği ve refahı için çok temel bir değerdir. Tek Pazarı geliştirmemiz ve derinleştirmemiz lazım." İfadelerini kullandı.

STRATEJİK SEKTÖRLERE YATIRIM

Michel, AB'nin sanayi stratejisini de geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Stratejik sektörlere yatırım için daha fazla parayı ve kaynağı harekete geçirmemiz gerektiğinin farkındayız." Dedi.

Yatırım stratejisi ve tasarruflar konusunda bazı kararlar aldıklarını belirten Michel, bu alanda atılacak adımlar için düzenli biçimde görüşmeleri sürdüreceklerini anlattı.

Michel, AB liderlerinin iflas hukuku konusunda uyum sağlanması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Avrupa'daki şirketlerin iş koşullarının yakınlaşmasının da önemine vurgu yapan Michel, böylece özellikle yatırımlardan daha fazla yararlanılabileceğini söyledi.

Michel, "AB'de 33 trilyon avroluk özel tasarruf bulunuyor. Bunu şirketlerimize yönlendirmenin yollarını bulmalıyız." Dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB'nin Tek Pazarı güçlendirmesi ve rekabetçiliğini artırması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB içinde sermaye piyasalarının ve finans sisteminin parçalanmış olduğunu anımsatarak, günümüzde sermaye birliğini geliştirmenin önemini belirtti.

Liderlerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunu da ele aldıklarına dikkat çeken von der Leyen, "Enerji maliyetleri, Avrupa'nın rekabet gücünü etkilemeye devam ediyor. Yüksek enerji maliyetleri özellikle çelik, cam, çimento, kimyasal veya gübre gibi enerji yoğun sektörleri etkiliyor." Değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Netflix'in abone sayısı ilk çeyrekte attı
Netflix'in abone sayısı ilk çeyrekte attı
New York Borsası karışık kapanışla üst üste beşinci gün düşüş yaşadı
New York Borsası karışık kapanışla üst üste beşinci gün düşüş yaşadı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Merkez Bankası rezervleri bu hafta artış gösterdi
Merkez Bankası rezervleri bu hafta artış gösterdi
Son Haberler
Netflix'in abone sayısı ilk çeyrekte attı Ekonomi
Netflix'in abone sayısı ilk çeyrekte attı
WhatsApp yaptığı güncellemeyi iptal etti. Geri adım attı Teknoloji
WhatsApp yaptığı güncellemeyi iptal etti. Geri adım attı
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu Yerel Haberler
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Fatih Altaylı ‘benim bile kulağıma geldi’ dedi: Erdoğan çok kızdı görevden alacak Gündem
Fatih Altaylı ‘benim bile kulağıma geldi’ dedi: Erdoğan çok kızdı görevden alacak
İzmir açıklarında kaçak göçmen operasyonu Gündem
İzmir açıklarında kaçak göçmen operasyonu
İstanbul Polisinden operasyon. Suç örgütü çökertildi Gündem
İstanbul Polisinden operasyon. Suç örgütü çökertildi
Burcu Esmersoy gençlik sırrını açıkladı Magazin
Burcu Esmersoy gençlik sırrını açıkladı