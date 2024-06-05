Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Gün içerisinde en düşük 10.239,60 ve en yüksek 10.434,66 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,13 oranında bir düşüşle 10.350,96 puandan günü tamamladı. Hizmetler endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi ise yüzde 0,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 19,24 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.310,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 29'u değer kazanırken, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank oldu.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.351 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda, standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7'lik bir artışla 2 milyon 448 bin liraya çıktı. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda, 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinde basit getiri yüzde 38,41, bileşik getiri ise yüzde 42,10 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4319 lira, satışta 32,5619 lira olarak açıkladı. TCMB'nin önceki efektif kurunu alışta 32,2462 lira, satışta 32,3754 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi ise 156,20 seviyesinde işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2'lik bir artışla 77,3 dolar seviyesinden alıcı buluyor.