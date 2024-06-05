Panpan Un yeni ürün grubuyla büyümeyi hedefliyor

Ürün grubunu büyüten PanPan Un, sağlıklı un kategorisiyle tüketicilerin karşısına çıktı.

Marka, 5 milyon TL Ar-Ge yatırımı ile geliştirdiği un çeşitlerini, yerli ata tohumundan ürettiği buğdayları kullanılarak hazırlıyor.

Sağlıklı un kategorisinde, beyaz tam buğday, bol lifli çok amaçlı ve yüksek proteinli çok amaçlı olmak üzere üç farklı un çeşidini sunan marka, yakın zamanda ürünlerine glutensiz unu eklemeye hazırlandığını duyurdu.

SEKTÖRDE BİR İLKE İMZA ATTI

Doruk Un Genel Müdür Yardımcısı Ozan Türk, Türkiye’de yılda yaklaşık 8 milyon ton un tüketilirken, un pazarının büyüklüğüne dikkat çekti ve online kanallar ve tüm büyük marketler dahil olmak üzere güçlü bir penetrasyon oluşturduklarını belirtti.

Türk, markanın paketli un pazarında Türkiye’nin öncü markası olmayı amaçladığını belirterek, yeni ürün grubuyla hızlı bir büyüme hedeflediğini anlattı.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SÜREKLİ ARTIRACAK

Türk, markanın, tüketici ürün grubu cirosunun yüzde 10’unun, karlılığın ise yüzde 20’sinin sağlıklı ürün portföyünden gelmesini hedeflediğini de duyurdu.

Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, kendi buğdayını geliştiren un üreticisi olarak da pazardaki yerini aldı.

Şirket, PanPan Un ile tüketici pazarına giren marka, gücünü artırma ve sektörün lider markalarından biri olma hedefiyle çalışmalarına hız verdi.

Yeni ürün grubuyla tüketicileri sağlıklı beyaz un ile buluşturarak, bir ilke imza attıklarını belirten Türk, ürün çeşitliliğini artırarak her bir tüketicinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamayı amaçladıklarını ifade etti.

Un ve unlu mamullerinin Türk halkının hayatında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Türk, “Tüketici beyaz unun lezzetinden vazgeçemiyor ve ülkemizde un tüketiminin sadece %5’i tam buğday unu... Marka olarak “beyaz unun sağlıklısı olur mu?” sorusundan yola çıkarak yaptığımız çalışmalar sonucunda ürün grubuna eklediğimiz sağlıklı un kategorimizle beyaz unun lezzetini buğdayın sağlıklı içeriğiyle bir araya getirdik. Böylelikle sektörde bir ilke imza attık. Türkiye’de tüketicilerin sağlığını düşünen ilk unu geliştirmiş olduk. İnovatif ürünlerimiz ve “tarladan sofraya” değer zinciri yaklaşımımızla sektördeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

HEDEF PAKETLİ UN PAZARINDA İLK ÜÇTE OLMAK

41 ülkeye ihracat gerçekleştiren Doruk Un, buğday ve buğday bazlı ürünler alanında en büyük üç şirketten biri olma özelliğini taşıyor. PanPan Un ile tüketici pazarına giren Doruk Un’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklandıklarını ve kullanım amacına özel paketli un çeşitleriyle ciddi bir büyüme içinde olduklarını kaydetti.

Erbap, PanPan markası ile 2024’te iç pazarda yüzde 56 tonaj artışı hedeflediklerini açıkladı. Ürün grubuna ekledikleri sağlıklı un kategorisindeki yeni ürünlerle sektördeki pazar paylarını daha da artırmayı amaçladıklarını belirten Erbap, “PanPan paketli un kategorisi için yapacağımız pazarlama yatırımları ile 5 yıl içinde yıllık 50 bin tondan fazla tonaja ulaşarak Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu ürün grubumuzla bir anlamda sosyal sorumluluk yaklaşımımızı da ortaya koyuyoruz” dedi.

Doruk Un, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 60 bin ton buğday kapasitesi, 20 bin metrekare ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.