Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
BIST 100 endeksi, bugün tarihi bir rekor kırdı. Günü yüzde 1,28 artışla 8.776,70 puandan kapattı ve en yüksek seviyesi 8.784,21 puana ulaştı.

İşlem hacmi de 105,5 milyar lira oldu. Bankalar ve holdingler de değer kazandı. Sigorta sektörü en çok yükselen, iletişim sektörü en çok düşen oldu.

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Analistlere göre, küresel piyasalar ABD ekonomisinin iyileşmesi ve Fed’in faiz indirimi beklentisi arasında kararsız kaldı. Türkiye piyasaları ise olumlu seyretti. Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye’de enflasyon aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 oldu. OECD, Türkiye’nin 2024 büyüme tahminini yüzde 2,9 olarak korudu.

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Analistler, yarın yurt içinde döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve Almanya’da ekonomik verilerin takip edileceğini söyledi. BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 direnç, 8.600 ve 8.500 destek seviyeleri olarak belirtti.

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