Borsa, dolar altın işte haftanın kazandıranları

Borsa mı, Altın mı yoksa döviz mi? Yatırım araçlarının bu haftaki seyri belli oldu. TL döviz karşısında kaybederken, altın da değerlendi. Bu haftanın galibi bakın hangi yatırım aracı?

Borsa İstanbul bu hafta rekorlara imza attı. Hal böyle olunca en çok kazandıran hisse senetleri oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,83 kazanç sağladı. Dolar ise bu haftayı yüzde 0,50'lik kazançla kapattı. Gram altın da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Onun kazancı da yüzde 1,12 ile kayıtlara geçti. Euro ise yatırımcısına kaybettirdi. Euro ile paraların değerlendirenlerin kaybı yüzde 0,20 oldu.

BORSADA REKOR HAFTASI

BIST 100 endeksi, en düşük 8.399,35 ve en yüksek 8.762,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,83 değer kazanarak 8.665,68 puandan kapattı.

Bu hafta yatırımlarını dolar da yapanlar az da olsa kazandı. Yüzde 0,50 değer kazanan dolar 30,46 lira ile rekor tazeledi. Euro ise haftayı 32,92 liradan kapattı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,12 artışla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 13 bin 372 liraya yükseldi.