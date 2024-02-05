Borsa İstanbul rekor tazeledi. En çok hangi hisseler yükseldi

Kaynak: AA
Borsa İstanbul rekor tazeledi. En çok hangi hisseler yükseldi
Endeks, günün ilk yarısında en yüksek 8.784,21 puanla rekor seviyeyi görürken, en düşük 8.694,04 seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 artışla 8.779,86 seviyesine yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 113,98 puan arttı. Cuma günü 8.665,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 50,89 puan ve yüzde 0,59 artışla 8.716,57 seviyeden başladı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 2,3, sanayi endeksi yüzde 1,21 değerlendi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken, 18'i değer kaybı yaşadı.

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