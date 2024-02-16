Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Ayrıca, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.306,34 puana taşıdı. Önceki kapanışa göre 8,21 puan artış yaşandı ve toplam işlem hacmi 148,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,09 ile ticaret sektörü oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD’de açıklanan ÜFE verisiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri indirmek için acele etmeyeceği görüşlerinin tekrar öne çıkmasının küresel piyasalarda risk iştahını törpülediğini belirtti.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi iç veriler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi’nde enflasyon, Almanya’da büyüme ve ABD, Avro Bölgesi ve Almanya’da imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öne çıkacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyeleri direnç, 9.200 ve 9.000 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB’nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.