Tekstil sektörü tası tarağı toplayıp göç ediyor

Tekstil sektörü artan maliyetler sonrası rotasını Mısır’a çevirdi. Mısır’da ki Türkiye’nin üçte birine denk geldiği için cazip bir konuma sahip oluyor.

Asgari ücretle birlikte artan ve bin 200 dolara kadar yükselen işçilik maliyeti, düşen talep, artan enerji maliyetleri, TL'nin güçlü kalması ve parasal sıkılaşma derken tekstil sektörü üretimde maliyetleri düşürmek için yeni rotalarını değiştirmek zorunda kaldılar.

Bir deniz ötesi olan Mısır’ı tercih eden sektör temsilcileri, Mısır'daki vergi avantajları, düşük enerji ve işçi maliyetlerini sebep gösteriyor.

Bununla beraber yatırım için Fas, Tunus gibi pazarlar da bulunuyor. Diğer yandan Türk şirketleri fason bir şekilde Malezya, Bangladeş gibi uzak doğu ülkeleriyle de çalışsa da Kuzey Afrika ülkelerine olan talep kadar büyük bir yatırım artışı mevcutta gözükmüyor.