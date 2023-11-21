Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 8.046,62 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,86 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Bu akşam Fed tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.180 seviyesinin direnç, 7.910 ve 7.770 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

borsa.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak' Gündem
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak'
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı Gündem
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası Gündem
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek!
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız Spor
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar" Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar"