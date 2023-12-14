Borsa günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 artışla 7.813,40 puandan kapattı.

Bankacılık ve holding endeksleri öncülüğünde tüm sektör endeksleri yükseldi. En çok kazanç sağlayan sektör ise yüzde 6,78 ile iletişim oldu. Yeni ekonomi yönetiminin adımları sayesinde Türkiye’nin kredi risk primi 300 baz puanın altına indi. Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faizleri sabit tutarken, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisi küresel piyasalarda olumlu havayı destekledi. Yarın yurt içinde Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi, TCMB anketi, bütçe dengesi ve konut satışları verileri izlenecek.

Yurt dışında ise ABD ve Çin’den sanayi üretimi, perakende satışlar ve PMI verileri takip edilecek. BIST 100 endeksinde 8.000 puan direnç, 7.600 ve 7.500 puan destek seviyeleri olarak belirlendi.

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