Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 5.388,80 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre; BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,49 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını belirten analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin de devam ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yüzde 77 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

Analistler yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de dış ticaret dengesi ile Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor Siyaset
Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor
MHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi Siyaset
MHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi
Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı Güncel
Akşener, İYİ Parti yöneticisi Çamlıgüney'in cenazesine katıldı
Emeklilik yaşını uzatan karar tüm Fransa'yı yine sokağa döktü Dünya
Emeklilik yaşını uzatan karar tüm Fransa'yı yine sokağa döktü
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Samsun'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Sivas ile Kayseri yenişemedi Spor
Sivas ile Kayseri yenişemedi
Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar Siyaset
Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar