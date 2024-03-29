Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsada en çok hangi sektör kazandırdı?

Önceki kapanışa kıyasla 62,43 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,16 oranında değer yitirdi. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 4,47 ile bilişim sektörü elde ederken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 1,23 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

ABD’deki kişisel tüketim harcamalarının Şubat ayında %0,8 artarak beklentileri aştığı bildirildi. Gıda ve enerji harcamalarını dışarıda bırakan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 yükseldi. Analistler, açıklanan verilerin ardından, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimine başlama zamanlaması konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Paskalya tatili nedeniyle ABD, Avrupa ve Hong Kong piyasalarının bugün kapalı olduğunu duyurdu.

Gelecek hafta, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), enflasyon ve hazine nakit dengesi verileri; yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu, fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi’nde enflasyon ve perakende satışlar gibi önemli ekonomik göstergelerin yayınlanması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 puanların direnç, 9.000 ve 8.900 puanların ise destek seviyeleri olarak izleneceğini belirtti.