Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi?

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi?
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 oranında artış göstererek 9.188,03 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi ise yüzde 1,60 değer kazandı. Günün ilk yarısında dalgalanmalar yaşayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 30,49 puan üzerine çıkarak 9.188,03 puana erişti. Toplam işlem hacmi ise 46,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 5,89 ile finansal kiralama faktoring sektörü elde ederken, en çok kaybı ise yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları yaşadı.

Analistler, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğini göstermesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlarla ilgili belirsizliklerin arttığını ve bu durumun küresel piyasalarda karışık bir görünüm oluşturduğunu belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanlar direnç, 9.100 ve 9.000 puanlar ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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