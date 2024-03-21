Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsada en çok hangi sektör kazandırdı?

Endeks, bir önceki kapanışa göre 185,58 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 139,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,99 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde iletişim yüzde 6,93 ile en fazla yükselen, tekstil deri ise yüzde 3,40 ile en çok düşen oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısında yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapabileceği beklentisini sürdürmesiyle olumlu bir yönde ilerlerken, TCMB’nin faiz kararı sonrası BIST 100 endeksindeki yükseliş ivme kazandı. TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye yükseltti. Ayrıca, Merkez Bankası’nın gecelik borçlanma ve borç verme oranlarını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına göre -/+ 300 baz puan marj ile belirleyeceği açıklandı.

Analistler, bu kararla TCMB’nin, gerekli gördüğünde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini belirtti. Karar öncesinde, gecelik borçlanma ve borç verme oranları, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına göre -/+ 150 baz puan marj ile belirlenmekteydi.

Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon ve Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.200 puan direnç seviyesi, 9.000 ve 8.900 puan ise destek seviyeleri olarak görülüyor.