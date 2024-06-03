Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,50'lik bir artışla 10.556,80 puan seviyesinde günü kapattı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 156,32 puanlık bir yükseliş sergiledi ve toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 1,64, holding sektörü endeksi ise yüzde 0,62 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 5,27 ile spor sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 1,58 ile bilişim sektörü yaşadı.

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Analistler, global hisse senedi piyasalarında karışık bir eğilim gözlemlendiğini ifade ettiler.

Diğer yandan, yurt içinde paylaşılan ekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 75,45 olarak kaydedildi.

Analistler, yarın Türkiye'de reel efektif döviz kuru verilerinin; Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de ise fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin piyasaların odak noktasında olacağını belirttiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 puanların direnç seviyeleri, 10.400 ve 10.300 puanların ise destek seviyeleri olarak izleneceğini vurguladılar.

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