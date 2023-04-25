Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,79 puan değer kaybederek 5.003,00'a indi. Toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bilançolarda ekonomik aktiviteye ilişkin işaretlerin aranacağını aktaran analistler, bugün Microsoft, Alphabet, Visa ve General Electric başta olmak üzere 200'e yakın şirketin bilançolarının açıklanmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.