Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 8.446,87 puana geriledi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,67 puan azalarak 8.446,87'ye indi. Toplam işlem hacmi, 67,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısının, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştığını hatırlatan analistler, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşunu sürdürdüğüne işaret etti.

Analistler, ABD hazine tahvillerinde hızlanan satışlarla yükselişine devam eden 10 yıllık tahvil getirilerinin, yüzde 4,85'e çıkarak Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyesine geldiğine işaret ederek, yüksek tahvil faizlerinin ABD ekonomisini yavaşlatabileceği ve bu durumun da küresel ekonomiyi etkileyeceğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdamı verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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