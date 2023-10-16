Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,63 puan değer kaybetti.

Cuma günü 8.113,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 115,19 puan ve yüzde 1,42 değer kazanarak 8.228,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.992,06, en yüksek 8.252,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 2,13 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Anadolu Metal Madencilik ve Petkim oldu.

ALTININ ONSU 1.916 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,40, bileşik getirisi yüzde 28,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2150 ve dolar/yen paritesi 149,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,8060 liradan, avro 29,3600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 1.916 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 düşüşle 89,9 dolardan işlem görüyor.