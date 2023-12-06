Borsa günün ilk yarısında geriledi

Bankacılık endeksi artarken, holding endeksi azaldı. En çok kazanan sektör finansal kiralama faktoring, en çok kaybeden ise menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de iş gücü piyasasının zayıfladığı ve Fed’in para politikasının değişebileceği beklentisi arttı. Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verileri izlenecek. Türkiye’nin kredi notu görünümü ise “pozitife” yükseltildi.

BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.160 direnç, 7.900 destek seviyesi olarak belirtildi.