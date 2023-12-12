Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 7.688,13 puana geriledi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,30 puan azalışla 7.688,13 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,21 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyonun yanı sıra, ülkede açıklanacak hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.550 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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