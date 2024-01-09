Borsa günün ilk yarısında geriledi

Bu süre zarfında toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Holding endeksi yüzde 0,54 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 1,35 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğilimindeydi ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,48 puan azalarak 7.789,41 puana geriledi. Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlendiği belirtildi.

Halkbank, aleyhine açılan ve tazminat talep edilen birinci hukuk davası olan Owens davasının nihai olarak düştüğünü duyurdu. Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “27 Mart 2020’de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. 26 Temmuz 2023’te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından Halkbank’ın hisse fiyatı yüzde 10 artarak tavan fiyattan güne başladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York’ta başlayacak olan “Yatırımcı Günleri” toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Öğleden sonra ABD’de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.