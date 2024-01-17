Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş trendinde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışa göre 16,28 puanlık bir düşüşle 8.015,89 puana indi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,48 ile turizm oldu, en çok düşüş gösteren ise yüzde 1 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, Çin’den gelen karışık veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayında faiz indirimlerine başlama beklentilerinin zayıflaması nedeniyle negatif bir trend izlendiğini belirtti.

Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü açıklamalarında piyasaların aşırı iyimserliğinin ECB’nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını ifade etti. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediklerini ancak henüz zafer ilan edemeyeceklerini belirten Lagarde, ECB’nin faiz oranlarının zirveye ulaştığını vurguladı. Lagarde, faizleri bu yaz indirebileceklerini belirtti.

İngiltere’de Aralık ayı TÜFE’si aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, İngiltere’de beklentilerin üzerinde gelen verilerin, özellikle çekirdek ve hizmet enflasyonunun hesaba katıldığında, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini gösterdiğini belirtti.

Lagarde’ın açıklamalarının ardından para piyasalarında, ECB’nin Nisan ayında kesin gözüyle bakılan faiz indirim ihtimali %89’a düştü. BoE’nin enflasyon verisinin ardından Haziran ayında faiz indirimine başlayabileceği fiyatlandırılmaya başlandı. Enflasyon verisi öncesinde BoE’nin Mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, şu anda BoE’nin yıl içinde en fazla 4 faiz indirimi yapabileceği fiyatlandırılmaya başlandı.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.