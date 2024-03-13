Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, öğlen 13.00’de, önceki kapanışa göre 124,22 puan azalarak işlem gördü. Dünkü kapanışını 9.069,03 puandan yapan endeks, bugüne 22,82 puan ve yüzde 0,25’lik bir artışla 9.091,85 puandan başladı. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 8.940,35 ve en yüksek 9.091,85 puan aralığında seyretti.

Sektörel bazda, mali endeks yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,42 ve sanayi endeksi yüzde 0,73 oranında değer kaybetti. Günün ilk yarısında, BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 21’i değer kazanırken, 76’sı düşüş yaşadı. En çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Vestel Elektronik oldu.

Altın fiyatları sabit bir seyir izleyerek ons başına 2.159 dolar oldu. Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 148,00 olarak işlem gördü. İstanbul serbest piyasada ise dolar 32,0940 liradan, avro 35,0620 liradan satışa sunuldu.

Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7’lik bir artışla 82,7 dolardan alıcı buldu.