Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 23,20 puanlık bir düşüşle 9.321,77 puana indi ve toplam işlem hacmi 58,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazancı yüzde 3,46 ile bilişim sektörü elde ederken, en çok değer kaybı ise yüzde 2,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı yaşadı.

Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına dair beklentilerin güçlendiğini belirtti. Bugün açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları ve Nvidia’nın finansal sonuçları öncesinde, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Öğleden sonra, Fed’in toplantı tutanakları ve Nvidia’nın bilançosu, Avro Bölgesi’ndeki tüketici güven endeksi ile birlikte takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtti.