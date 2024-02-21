Piyasaların gözü Fed toplantı tutanaklarında

Fed fonları faiz oranını beklentilere paralel olarak Ocak 2024'te üst üste dördüncü toplantıda da değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-yüzde 5,5'te sabit tuttu.

Piyasalar, bu akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının enflasyon kontrolü ve büyüme dengesine ışık tutacağını tahmin ediyor.

Likidite boşluğu devam ederken fed büyük ihtimalle bilanço küçülmeye devam edebilir. Fed'in likidite imkanı azalırken, bilançosunu küçültmeye devam etme olasılığına vurgu yapan piyasa analistleri, Fed’in mart ayın faiz indirim döngüsüne başlayıp başlamayacağını yakından takip ediyor.