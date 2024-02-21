Borsa yeni güne yükselişle başladı

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 48,48 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 9.393,46 puana yükseldi.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi açılışta artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal ana sanayi oldu. Menkul kıymetler ise yüzde 0,80 oranında kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 9.344,97 puandan tamamlamıştı. Bu tüm zamanların en yüksek günlük kapanış oranı olarak kayıtlara geçti.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerle güçlü duruşunu koruyor. Küresel piyasalar, Fed'in bugün açıklanacak toplantı tutanakları ve Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde bugün veri gündemi sakin...Yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun da takip edilecek. BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olacağı belirtiliyor.