Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.404,11 seviyesine yükselerek rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 9.404,11 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 146,97 puan ve yüzde 1,59 değer artışıyla 9.397,33 oldu. Toplam işlem hacmi 76,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,08 değerlendi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,59 ile tekstil deri grubu oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan İTO Başkanı Avdagiç’e ziyaret
İmamoğlu’ndan İTO Başkanı Avdagiç’e ziyaret
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Baymak 2023’ü yüzde 65 büyüme ile kapattı
Baymak 2023’ü yüzde 65 büyüme ile kapattı
Otomotiv sektörünün yeni hedefi belli oldu
Otomotiv sektörünün yeni hedefi belli oldu
TÜİK, 2022 yılına ilişkin "hane halkı nihai enerji tüketim" verilerini açıkladı
TÜİK, 2022 yılına ilişkin "hane halkı nihai enerji tüketim" verilerini açıkladı
Son Haberler
Yolcu yastığının içinden 6 kilo uyuşturucu madde çıktı Gündem
Yolcu yastığının içinden 6 kilo uyuşturucu madde çıktı
Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü Gündem
Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü
Alzehemeir’ın o genleri bulundu Sağlık
Alzehemeir’ın o genleri bulundu
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu Magazin
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı Gündem
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu Spor
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor Ekonomi
Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor