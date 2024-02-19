Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında 9.404,11 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 146,97 puan ve yüzde 1,59 değer artışıyla 9.397,33 oldu. Toplam işlem hacmi 76,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,08 değerlendi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,59 ile tekstil deri grubu oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.