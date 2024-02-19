Otomotiv sektörünün yeni hedefi belli oldu

Kaynak: AA
Otomotiv sektörünün yeni hedefi belli oldu
Otomotiv sektörü 2023'te 35 milyar dolar ihracata ulaşarak rekor kırdı. Sektörün yeni hedefi de belli oldu.

Otomotiv sektörü, 2022'de 30 Milyar 995 Milyon dolar, 2023'te de 35 milyar dolarlık ihracatla rekor kurdu. Otomotivciler, 2024'te yeni hedeflerle yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği OİB'in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik 2024 hedeflerini açıkladı. Çelik'e göre bu yılki hedef 39 milyar dolar.

Ülke genelinde otomotiv sektörünün son 18 yılda 17 yılın ihracat lideri olduklarını hatırlatan Çelik, 2022'deki kayıbın ardından 2023'te yine liderliğe oturduklarını söyledi.

"EN BÜYÜK PAZAR AVRUPA BÖLGESİ"

Otomotiv endüstrisinin geleneksel pazarının Avrupa Birliği pazarı olduğunu hatırlatan Çelik, en büyük pazarlarının Almanya olduğunu ifade etti. İhracat yapılan 10 pazara bakıldığında 8'inin Avrupa bölgesi oduğunu kaydeden Çelik, Rusya'yı da Avrupa bölgesinin katılması halinde 9'u Avrupa bölgesinde olduğunu söyledi.

"BU YILKİ HEDEF 39 MİLYAR DOLAR"

OİB Başkanı Baran Çelik, 2024 yılı için bir projeksiyon hazırladıklarına değindi ve şunları ifade etti:

"OİB yönetim kurulu olarak bu yılın ihracat hedefini 39 milyar dolar olarak koyduk. Bu sadece tek başına bir hedef değil. Arkasında verileri olan bir rakam olarak karşımıza çıktı. Çok yüksek bir sapma, önemli bir savaş, bir problem olmazsa bu yılı da Türkiye'de otomotiv endüstrisi olarak ihracatın lideri ve 39 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz.

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