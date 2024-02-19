Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2023 döneminin kısa vadeli dış borç stokuyla ilgili istatistikleri açıkladı. TCMB'y göre aralık sonu itabarıyla 2022 yılının son ayına göre yüzde 17,2 arttı. O borç 174,4 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde, bankaların kısa vadeli dış borcu da arttı. TCMB'ye göre bankaların borcu yüzde 10,1 artışla 68,4 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin borcu ise 59,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

BANKALARIN KISA VADELİ BORÇLARI YÜZDE 18,4 ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise bir yıl önceye göre yüzde 18,4 artış göstererek,12,6 milyar dolara dayandı. Bankalar hariç, yurt dışı kaynaklı döviz tevdiat hesaplarında dü yüzde 7,4 azaldı. Yabancılar 20 milyar dolarlarını ülke dışına çıkartırken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 23,2 artışla 20,7 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 yükselişle 15,1 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 93,6 MİLYAR DOLARA OLARAK AÇIKLANDI

Kamu bankaların kısa vadeli dış borcu bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artışlar 34,5 milyar dolara çıktı. Özel bankalarda da durum aynıydı. Onların da kısa vadeli dış borcu 93,6 milyar dolar olarak kayıtlara yansıdı.