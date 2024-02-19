TÜİK, 2022 yılına ilişkin "hane halkı nihai enerji tüketim" verilerini açıkladı

Kaynak: AA
TÜİK, 2022 yılına ilişkin "hane halkı nihai enerji tüketim" verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 20222ye ilişkin Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Nihai enerji tüketimi içerisinde 2022'de doğal gaz yüzde 48,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

TÜİK’ten ilk defa yayımlanan istatistik verilerine göre, 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul oldu.

Hanelerde tüketilen enerji kaynakları arasında en büyük pay yüzde 48,3 ile doğal gaz olurken, bunu, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür takip etti.

İlgili dönemde, doğal gazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi.

Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırada olurken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 oldu.

Hane halkı toplam nihai enerji tüketimi kullanım amacına göre incelendiğinde, 2022'de alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3'ünü oluşturdu

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz kullanıldı.

Doğal gazın su ısıtma amacıyla kullanımı yüzde 58,8 olurken, bunu yüzde 57,5 ile pişirme ve yüzde 56,4 ile alan ısıtma olarak sıralandı.

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